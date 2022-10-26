Первый этап благоустройства сквера имени А.А. Вермишева завершился в Ельце. Центральную площадку и пешеходные дорожки, ведущие к памятнику поэту и журналисту, выложили плиткой. Обновили постамент – силикатный кирпич заменили на монолитную конструкцию и облицевали гранитом. Работы проведены в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает региональное управление ЖКХ, преображение общественного пространства продолжится в следующем году. Благодаря нацпроекту в сквере завершат обустройство пешеходных зон.

Благоустройство сквера имени А.А. Вермишева выбрали сами ельчане в ходе первого общероссийского голосования на единой онлайн-платформе. «За последние несколько лет Елец стал гораздо комфортнее. Очень ценно, что жители участвуют в обсуждении проектов по благоустройству общественных пространств и выбирают то, что им действительно нужно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.