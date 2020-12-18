Благоустройство скверов в Ельце завершилось раньше на год

В Ельце завершилось благоустройство двух скверов. Их объединили в единое культурное пространство – фестивальную зону. Масштабную реконструкцию провели на средства, выделенные Министерством строительства и ЖКХ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Проект ельчан победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в феврале этого года. Он удостоился федерального гранта в 44,5 миллиона рублей. Общая сумма потраченных на реконструкцию средств составила почти 78 миллионов рублей. Минстрой установил на реализацию этого проекта срок до конца 2021 года. Однако реконструкцию завершили на год раньше.

В ходе рабочей поездки благоустройство города оценил заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов, курирующий сферу ЖКХ и строительства.

«Критических замечаний по капитальным объектам нет, есть текущие нюансы: в скверах нужно заменить фонари, разобраться с обликом табачной фабрики, лучше чистить пешеходные дорожки, чтобы жителям было удобнее передвигаться по городу. Важно также навести порядок с дизайн-кодом. На 2021 год есть желание обновить сквер Пушкина. В приоритет будем ставить решение проблем с ЖКХ. На мой взгляд, пока важнее обновление изношенных коммуникаций. Эффект от ремонта не виден сразу, он буквально спрятан в землю, но можно заметить улучшение качества инфраструктуры. Елец не выйдет из фокуса губернатора и команды на следующие годы», – сказал Илья Тузов.

Проект реконструкции скверов тщательно согласовывали с горожанами, учитывая их пожелания. Скверы имени Ивана Бунина и Михаила Соломенцева – небольшие по площади, но одни из самых посещаемых местными жителями и гостями старинного города. Они располагаются в центре Ельца, где есть много достопримечательностей. Одна из них – елецкие куранты. Это водонапорная башня ХIX века, которая после реконструкции вновь начнет использоваться по своему назначению. В ней будут установлены две кубовые емкости для полива газонов.

В бунинском сквере заменили фонтан. Теперь он стал многоуровневым с эффектом водопада. Здесь же расположилась зона бук-кроссинга. В сквере имени Соломенцева рядом со зданием бывшей табачной фабрики купца Заусайлова появился амфитеатр и площадка для выступлений. Памятники Бунину и Соломенцеву остались на своих местах, а городскую Доску Почёта перенесли. Территорию выложили тротуарной плиткой, провели новое освещение. В обновленном культурном пространстве установлена необычная световая инсталляция. С помощью неё обыграны цитаты из произведений Ивана Бунина. Все малые архитектурные формы выполнены в стилистике XIX века. Улица Свердлова между двумя скверами до последнего времени была проезжей частью, а после завершения ремонта стала пешеходной и является логическим продолжением Елецкого Арбата.

В этом году Липецкая область дважды одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Региону в этом году было выделено более 300 млн рублей на благоустройство малых городов. В феврале наряду с проектом по благоустройству скверов Бунина и Соломенцева в Ельце федеральные гранты в общей сумме 134,5 млн рублей получили проекты по реконструкции набережной реки Дон в Данкове, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине. Сейчас подходят к завершению работы по их благоустройству. Еще три города региона – Лебедянь, Усмань и Грязи в начале сентября получили федеральные гранты в размере 170 млн рублей на реконструкцию общественных пространств. Проекты будут реализованы в 2021 году.