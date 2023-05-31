На финишный этап вышли работы по благоустройству трех общественных пространств города Грязи. В сквере на улице Станционная рабочие установили скамейки и урны, а на месте пустыря уложили резиновое покрытие, смонтировали бортовые камни и обустроили детскую площадку с вертушкой, каруселью, песочницей и игровым комплексом.

Еще на двух пространствах работы уже завершены. В сквере 50 лет Победы установили малые архитектурные формы, спортивное и игровое оборудование, смонтировали системы видеонаблюдения и нового освещения, провели озеленение территории. Современные светильники появились и в сквере на улице Гагарина. Также здесь обустроили пешеходные зоны.

Преображение всех трех пространств стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России, и активности горожан. В прошлом году скверы на улицах 50 лет Победы и Гагарина стали фаворитами Всероссийского голосования за объекты благоустройства. «Липчане активно участвуют в общественном голосовании за объекты благоустройства. В этом году свое мнение высказали более 120 тысяч человек. Это говорит о неравнодушии к тому, что происходит вокруг, и о желании участвовать в общественной жизни», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.