Благоустройство Заводской площади обсудили в администрации Липецка с предпринимателями

В администрации Липецка состоялась встреча руководителей города, архитекторов и представителей бизнес-сообщества. Они обсудили предстоящие работы и распределили зоны ответственности по благоустройству Заводской площади, сообщили в мэрии города.

В этом году там обновят покрытие проезжей части и пешеходных зон, выполнят в плитке центральную часть, проведут работы по озеленению и установят малые архитектурные формы. Однако этого будет недостаточно для того, чтобы создать гармоничный ансамбль современной территории. Так как здесь располагается множество торговых точек, их собственникам необходимо включаться в работу.





На совещании предпринимателям рассказали, как изменится зона торговли на площади. Часть точек придётся перенести. Например, стоящий рядом с остановкой общественного транспорта киоск предлагается отделить от павильона и расположить чуть дальше, рядом со станцией скорой помощи. Ряд объектов – например, киоски фастфуда и кондитерских изделий – разместить в одном павильоне. Дизайнерские решения, включающие все нюансы от цвета фасада до шрифта, используемого для оформления вывесок, уже готовы. В ближайшие дни их готовы обсудить детально с каждым из предпринимателей.

Изменения ждут и саму площадь. На её территории выполнят озеленение, установят малые архитектурные формы, заменят плитку, а также приступят к решению наболевших вопросов. В частности, уделят внимание организации бытовой и ливневой канализаций. Проезд внутри площади будет запрещён, здесь разместится прогулочное пространство с зелёными зонами. Подвоз товаров будет обеспечиваться по проезду вокруг площади. Также между торговыми центрами «Радуга» и «Весна» появится современное ярмарочное пространство. Кроме того, на совещании обсудили установку камер наблюдения и обустройство контейнерных площадок.

– Заводская площадь давно нуждалась в благоустройстве. Но мы изначально понимали, что в одиночку с этой задачей не справимся. Здесь много магазинов, а ряд предпринимателей не то что не стремились сделать лучше и красивее прилегающие территории, но элементарно не следили за порядком. Теперь работаем вместе, надеюсь, уже осенью будет виден результат, – отметила Евгения Уваркина.

Напомним, проезжую часть и пешеходные зоны Заводской площади ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благоустройство самой площади ведётся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Предпринимательское сообщество активно включилась в работу по преображению пространства.