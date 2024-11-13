Шесть социальных объектов планируют благоустроить на территории сельских поселений Добринского района в 2025-м году. Преобразования общественных пространств будут проведены в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщила заместитель начальника районного отдела архитектуры и строительства Ольга Абанина, благоустроить предстоит сквер в селе Павловка у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там появится площадка и дорожка, ведущая к монументу, выложенные тротуарной плиткой. В селах Чамлык-Никольское, Дубовое и Березнеговатка приступят ко второму этапу строительства местных парков — установке ограждений. В селе Отскочное должны обустроить площадку с уличными тренажерами, а в Пушкино смонтируют ограждение у мемориала Воинской Славы.

Общая сумма всех запланированных работ — 12 миллионов рублей. Определение подрядных организаций и заключение контрактов должно быть выполнено до конца нынешнего года.