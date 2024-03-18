Всенародно любимый праздник – Проводы русской зимы – венчал масленичную неделю. В Прощеный день немало добринцев и гостей поселка пришли на Центральную площадь, чтобы стать участниками массовых народных гуляний.

С самого утра звучала музыка, зазывая всех на праздник, расставлялись торговые палатки. Оттуда доносились ароматы свежей выпечки, с пылу, с жару, блинов, готовившегося шашлыка. Работники общепита, доставившие на площадь передвижную полевую кухню, бесплатно предлагали всем желающим отведать наваристой, с дымкой, каши и горячего чая. Каждый мог приобрести себе и детям праздничные сувениры.

Начало празднику дал глава Добринского сельсовета Николай Чижов. Он, как и положено в этот день, попросил у всех прощения, пожелал мира и добра. На главной сцене развернулось красочное театрализованное действие. Звучали задорные песни, гости праздника водили хороводы. Детвору развлекал огромный медведь в традиционной русской рубахе. Розыгрыш лотереи вызвал неподдельный интерес. Работники сельсовета сообщили, что предварительно реализовали пятьсот билетов. Среди главных призов – ЖК-телевизор и кофеварка.

Параллельно с лотереей проводили различные спортивные мероприятия. Самыми массовыми стали соревнования по перетягиванию каната. Попробовать свои силы в исконно русской забаве на этот раз изъявили желание команды, составленные из юношей и девушек. Слабый пол, несмотря на активную поддержку болельщиков, уступил. Но этому, признаться, никто и не придал особого значения. Победила дружба!

Немало желающих решили помериться силой в поднимании 24-килограммовой гири. Гость праздника из поселка Плавица Евгений Курганский показал самый лучший результат. Свои качества отменных домохозяев мужчины и юноши проявляли в забивании гвоздей, также им предлагалось на скорость распилить березовое бревно. По людской цепочке небольшие поленья передали к импровизированной русской печке. Оттуда Весна-красна достала поднос с блинами. Главное праздничное угощение сделали атрибутом массового конкурса. На сцену поднялись желающие посостязаться в скорости поедания ароматной выпечки, участниками этих мини-соревнований стала добринская детвора.

Не обошлось на Масленицу и без традиционного лазания на столб. Состязания молодцов-удальцов, решивших продемонстрировать свою сноровку, всегда собирают много зрителей. Добравшемуся до заветной верхушки покорителю доставался не только ценный приз, но и бурные аплодисменты болельщиков. В этом году в качестве двенадцати призов были бытовая техника, сахар, домашняя живность. Во избежание несчастных случаев каждого из покорителей столба экипировали страховочным тросом.

Финалом праздника стал огромный людской хоровод в центре площади и традиционное сожжение чучела Масленицы, которое сгорело за считанные минуты. Затем началось веселье, которые обеспечили самодеятельные артисты.

От редакции: в завершающий день масленичной недели зиму торжественно и с «огоньком» проводили во всех сельских поселениях Добринского района. Теперь дело – за весной.