Индия, Непал, Оман – четырёхдневный визит делегации Липецкой области в три страны дал новый импульс сотрудничеству: укрепил отношения с предпринимательскими объединениями, познакомил с новыми возможностями сотрудничества.

В Федерации Непальских торгово-промышленных палат липецкая делегация провела двусторонние переговоры с руководством Конфедерации непальской промышленности и подписала соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает установление и развитие долгосрочного сотрудничества в таких областях, как торговля, промышленность, инвестиции и технологии.

Продолжилась бизнес-миссия в Индии, где центральным событием стало открытие офиса почетного представителя ТПП РФ в Мумбаи. Делегация из Липецкой области подписала сразу два соглашения о сотрудничестве. Особое внимание уделено укреплению связей в области технического и инновационного развития, машиностроения, медицины, туризма.

Бизнес-миссия завершилась в столице Султаната Оман – Маскате. Стороны обсудили вопросы установления прямого торгового сотрудничества в сферах машиностроения, металлургии и других отраслях промышленности, культурные аспекты, а также организацию бизнес-миссии предпринимателей провинции Северная Шаркия Омана в Липецкую область. В рамках визита достигнуты договоренности о рассмотрении организации прямых поставок металлопродукции, товаров аграрного сектора из Липецкой области в Оман.

Бизнес-миссия проходила с 21 по 26 апреля под эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и объединила представителей крупных компаний, госкорпораций и ТПП Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Липецка. Интересы делового сообщества Липецкой области представляли – директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов и начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов, руководители аграрных перерабатывающих предприятий.

«Ближний Восток и Южная Азия открыты для партнерства с липецкими предпринимателями. Это серьезное достижение, поскольку страны, которые посетила российская бизнес-миссия, являются крупными игроками в мире в плане экономического сотрудничества», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.