Всестороннюю поддержку получают семьи участников СВО в Липецкой области. По поручению губернатора региона Игоря Артамонова особое внимание оказывается решению бытовых вопросов. Потребности постоянно уточняются. Так, региональное управление социальной политики сейчас помогает жёнам и матерям военнослужащих с решением важного сезонного вопроса. Семьям бойцов предоставляется бесплатный шиномонтаж.

Непосредственное участие в организации этого процесса приняли главы муниципалитетов, которые проработали данный вопрос с бизнесом. Социально ответственные компании активно поддержали инициативу и приступили к бесплатной замене зимних шин на летние.

На сегодня поступило почти 300 заявок от жён и матерей военнослужащих. Заявки семей собрали через чат-бот «Патронаж». «Я очень благодарна. Когда мужчины в доме нет, то это сделать некому. Тем более я с маленькими детьми», – прокомментировала супруга липецкого мобилизованного Кристина.

Всего на сегодняшний день в Липецкой области отработано уже больше 10 тысяч обращений, поступивших от семей участников СВО. Основной объём касается вопросов социальной защиты – льготы, соцобслуживание. Далее по востребованности идёт помощь муниципалитетов – ремонт, газификация, уличное освещение и другие просьбы. Также отработано значительное количество обращений, которые касались уменьшения кредитных платежей и предоставления рассрочки, обеспечения медикаментами, реабилитации детей, помощи с оформлением в детские сады, трудоустройства, предоставления юридических консультаций.

«Семьи наших бойцов не остаются без внимания и поддержки. Причём комплекс мер гораздо шире одних только выплат и льгот. По любым вопросам близкие военнослужащих могут обратиться к своим социальным кураторам, заявка будет незамедлительно рассмотрена и передана в профильное ведомство для исполнения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.