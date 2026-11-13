«Боевая кухня» в действии

Наша газета уже рассказывала о сестрах-волонтерах из с. Демшинка — Галине Долговой и Надежде Кабушевой. Вернее, наши героини — столичные жительницы, еще в ранней юности уехавшие из родного села в Москву, где и живут по сей день. Но малая родина никогда их не отпускала. Когда еще были живы родители, они проводили здесь свои отпуска, привозили к бабушке на лето детей… В общем, не отрывались от своих корней. А в последние годы и вовсе живут попеременно: то в городе, то в селе.

Когда началась специальная военная операция, и какое-то время спустя сын Надежды — Алексей ушел по контракту на фронт, сестры активно занялись волонтерской деятельностью, превратив свой деревенский дом, доставшийся в наследство от родителей, в настоящую штаб-квартиру по сбору гуманитарной помощи для наших защитников.

Сухие супы от «боевой кухни».

Земляки приносят и привозят им выращенные на своих участках овощи, необходимые для приготовления сухих блюд, пользующихся большим спросом на передовой. Этим занимаются московские женщины-активистки во главе с женой участника СВО Марией Зябко, организовавшие на добровольных началах настоящую «боевую кухню». Галина — в их числе. Она не только готовит для бойцов домашнюю еду, но и снабжает «производство» деревенской продукцией.

А вот сети уедут в часть, где воюет сын Надежды Кабушевой Алексей.

Вот и в нынешнем году сестры, завершив очередной огородный сезон, возвращались в Москву, увозя с собой большую партию овощных и мясных заготовок для «боевой кухни» — уже высушенных и готовых к применению.

И вот пару месяцев спустя они снова на малой родине. Приехали в начале ноября всего на четыре дня, как всегда, на двух машинах (каждая из них за рулем), чтобы уладить бытовые вопросы, а заодно выполнить свой волонтерский долг. Галина и Надежда привезли с собой 5 коробок с сухими супами, вторыми блюдами и молочными кашами — всего 700 порций. Передали их в группу «ZOV Добринский край» для дальнейшей отправки «за ленточку».

Вы только представьте, какое кулинарное разнообразие уйдет нашим парням на передовую! От одних наименований слюнки текут: суп куриный с лапшой, борщ с курицей, рассольник с курицей, суп грибной с лапшой, гороховый с копченостями, гречневый с грибами, харчо, пюре картофельное с курицей, пять видов каш… Каждая порция упакована в герметичный пакетик с описанием состава и способом приготовления. А он совсем простой: нужно просто добавить кипяток — и аппетитное домашнее блюдо готово!

Помимо вкусной еды, Галина и Надежда привезли несколько упаковок с шампунями и лосьонами, переданными их подругами из «боевой кухни» добринским бойцам — подарок от московских спонсоров.

Из Демшинки женщины будут возвращаться тоже не с пустыми руками.

— Мы повезем с собой четыре маскировочные сети для части, где служит наш Алексей (это была его заявка), — говорит Галина Долгова. — Их передала волонтер Ольга Лесных от демшинских женщин, которые в свободное время плетут масксети для СВО. А еще: десять килограммов сахара для каш и выпечки, морковь и свеклу, которые нам принесли односельчане; куриное мясо (мы успели его купить в Добринке и высушить), сушеные яблоки из своего сада. Все это наша «боевая кухня» переработает и отправит ребятам на фронт.