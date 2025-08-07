“Боевая кухня” в деле

Из Добринского района в зону СВО доставили очередной гуманитарный груз. На сей раз вкусный и полезный «привет» для бойцов собрали жители Демшинского сельсовета.

В одном из поселков на окраине Донецка расположен пункт отдыха участников спецоперации. Административное здание на время приспособили для нужд СВО. Внутри расположены комнаты отдыха, приема пищи и небольшое помывочное помещение.

Группы солдат, прибывающие в тыл с передовой, получают здесь возможность в течение нескольких дней восстановить силы: как следует выспаться, разнообразно и вкусно поесть, помыться. В вышеуказанном пункте отдыха находился боец по имени Александр, добровольно ушедший на СВО из села Демшинка более года назад.

Он через один из мессенджеров обратился к работнице местного сельсовета Ольге Лесных, координатору волонтерского объединения, созданного Демшинским первичным отделением партии «Единая Россия», с просьбой привезти для него и сослуживцев калорийное «подкрепление».

Как сообщила глава сельсовета Наталья Глотова, сборы были недолгими. Гуманитарный конвой доставил в ДНР овощи и фрукты с демшинской пропиской, сахар, соль, домашнюю выпечку, несколько маскировочных сетей передали волонтеры из Чаплыгинского района. Главной же изюминкой «привета» для бойцов стали сухие продуктовые наборы от подмосковной группы волонтеров «Боевая кухня».

Ее члены изготавливают сухие каши, супы, ужины и салаты, которые просто завариваются кипятком. А также собирают чайные наборы с разнообразными напитками, сладостями и перекусами.

В состав волонтерского объединения входят две уроженки Демшинского сельсовета, Галина Долгова и Надежда Камушева. Лето эти женщины проводят на своей малой родине, занимаясь выращиванием овощей и фруктов. Витаминная продукция затем доставляется в Подмосковье, где ее высушивают, измельчают, соединяют с ингредиентами будущих супов, каш или напитков и упаковывают.

Отзывы бойцов о качестве сухих наборов от «Боевой кухни» — самые лестные. Для того, чтобы получить натуральный, богатый витаминами обед, требуется всего лишь наличие посуды и кипятка.

— В зону СВО мы выбираемся не менее двух раз в году, — говорит глава Демшинского сельсовета Н. Глотова, — всегда стараемся выполнить все просьбы наших односельчан, находящихся сейчас «за ленточкой». Мы поддерживаем с ними постоянный контакт, поэтому знаем кому что привезти. Кроме самих визитов в «горячие точки», мы отвозим продуктовые посылки в один из волонтерских центров под Липецком. Оттуда их централизованно доставляют адресатам.

Прощаясь с нами, Александр, по просьбе которого мы ездили в Донецк, от души поблагодарил всех, кто занимался сбором гуманитарки.

Слова признательности также были адресованы женщинам из «Боевой кухни» и всем неравнодушным демшинцам.

“Мы готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам. Объединяя наши усилия, мы можем лучше поддержать солдат на передовой, действовать быстрее и эффективнее”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.