Добринец Виктор Иванович ЯБЛОНСКИХ, кавалер ордена Красной Звезды, старший разведчик разведроты, два года исполнявший интернациональный долг в Афганистане, вспоминает свою юность.

ТАКИЕ ПАРНИ НАМ НУЖНЫ!

Спортивный добринский парень, выпускник 1980-го года школы №2 районного посёлка, перед самой отправкой «за речку» был отобран в разведчики офицерами в узбекском Самарканде, где проходил курс молодого бойца и принял присягу.

О том, что далее их направят в Афганистан, никто никому не сообщал.

— Как и все ребята в моей юности, я занимался футболом, тяжёлой атлетикой и лёгкой. Мы бегали, гоняли на лыжах, принимали участие в старших классах во всех районных соревнованиях, не говоря уж о школьных.

Помню, нас в Самарканде построили, стали распределять в различные подразделения, и один из офицеров попросил пожать ему руку. Я крепко сжал и услышал в ответ: «Такие парни нам нужны».

«Какие такие? — подумал в тот момент наш земляк. — И куда ему нужны». Лишь в той жаркой стране это понял сразу: столько приходилось разведчикам бегать и таскать на себе тяжёлую кладь. Выполняли сложные операции по захвату караванов душманов. Служил под Шиндандом.

— Мы в рейд уходили на полгода, лишь на недельку появимся в полку и опять на точку (Геришка). Туда несли всё с собой. Готовили еду сами, жильё между сопок строили тоже сами — глинобитные казармы. К жаре привыкнуть было нелегко, ещё до сей поры помню ужасный вкус у местной воды, какую кипятили для дезинфекции с верблюжьей колючкой.

Юность, опалённая войной. Афганец Виктор Иванович Яблонских (слева) с сослуживцем.

КАК СИЛЬНО ПОСЕДЕЛА МАМА…

А дома парня ждали родители и трое братьев. Виктор — четвёртый, самый младший. Они своими письмами поддерживали его всей душой. Братья служили в Союзе, поэтому такого горя не видели, но понимали, каково младшему «за рекой».

— Когда вернулся домой, сразу обратил внимание, как сильно поседела моя мама. На войне на все вещи по-другому смотришь. Только там понимать начинаешь, как дорога жизнь. Мы это видели по своим ушедшим в вечность однополчанам.

И что такое боевое братство, Виктор Иванович оценил там же. Если ранее об этом лишь в книгах о Великой Отечественной читал, то теперь понял это лично, насколько важно доверять тем, кто у тебя в разведке за спиной. Воин-интернационалист помнит, как оберегали молодых ребят, кто только что пришёл к ним на службу. Хотя сами, может, лишь на год-два их старше.

— Я уже полтора года прослужил, как к нам прибыл парень из Усмани. Представляете — из Усмани! На таком огромном расстоянии — это всё равно, что сосед или даже брат. Я старался его прикрывать, как мог. Обычно много ребят гибло по неопытности. Да и в целом страшно было в первые полгода и последние: сначала ничего не понимаешь, а потом думаешь: жалко погибнуть перед дембелем, чуть-чуть осталось.

Виктор считает, что ему всё-таки повезло: был ранен, но остался жив, однополчане там головы сложили. После госпиталя ему дали отпуск на целый месяц. А после — опять на войну…

Слушаешь земляка и понимаешь, сколько испытаний на их юные плечи легло. Поинтересовалась: видели разницу по возвращении домой между собой или такими же афганцами и своими ровесниками, служившими в Союзе.

— Конечно, она была видна, как говорится, невооружённым глазом. Мы там такого повидали, столько пороха понюхали. Для них тут неисполнение приказа командира в худшем случае грозило гауптвахтой, а там…

«ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ»

Спросила собеседника о самом страшном дне в Афганистане. Виктор Иванович на время задумался, видимо, перенёсся мысленно в ту даль. И ответил, не кривя душой и не бравируя:

— А там для нормального человека всегда страшно. Невозможно привыкнуть к свисту пуль и разрыву снарядов. Даже спустя годы Афганистан вспоминается лишь с горечью. Кто это видел и испытал, хорошо поймут меня, уверен.

И всё-таки самый страшный бой случился в жизни добринца. Он тогда вызывал огонь на себя. (В.И. Яблонских не любит об этом вспоминать, но так хочется, чтобы о героизме земляка знал весь Добринский район).

— Нам доложили, что идёт банда с огромной партией оружия, надо обезвредить. Я с двумя недавно прибывшими бойцами должен был прикрывать сбоку. Рассчитывали, что пойдут одним путём, а оказалось — караван в последний момент сменил свою дорогу. Человек 35-40 «духов». И, наоборот, наша основная группа оказалась у них со стороны, а на меня с двумя бойцами они как раз и шли в лоб. Отправил ребят подальше и вызвал огонь на себя. Надо до прибытия наших было продержаться минут семь-десять…

Все мы понимаем: в условиях боя десять минут — это целая жизнь. Как жутко! Только добринский парень Виктор Яблонских показал себя героем. Да и те двое ребят, оценив ситуацию вовремя, не оставили его. Банда была полностью уничтожена…

За мужество и героизм, проявленные в бою, В.И. Яблонских наградили орденом Красной Звезды. Двое его молодых однополчан получили медали «За отвагу». Земляк о своей награде даже не написал домой. Лишь в Добринке братья с отцом увидели орден и, конечно, поняли, что ему пришлось хлебнуть. Ордена, как известно, просто так не выдают. А для мамы главное — сын живым вернулся!

Сразу после службы Виктор Иванович устроился на работу в Добринское АТП. 38 лет был водителем автобуса. С 1986-го счастливо женат на Елене Ивановне. Он гордится своими двумя дочками, двумя внучками и двумя внуками.

— Воинам-интернационалистам желаю здоровья, семейного благополучия и бодрости духа, — поздравил В.И. Яблонских всех, чья судьба связана с Афганистаном.