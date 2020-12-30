В Данкове завершилось благоустройство набережной реки Дон. Преображение одного из самых любимых мест отдыха горожан стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект был удостоен федерального гранта в размере 45 млн рублей. Его общая стоимость составила 79 млн рублей, сообщили в управлении жилищно-коммуцунального хозяйства Липецкой области.

Новая набережная условно разбита на несколько пространств. Здесь появились прогулочная и культурная зоны с амфитеатром, сценой и площадками для проведения мероприятий. Покрытия выполнены из плитки и деревянного настила. На береговой линии обустроены мостик и прилегающая к нему вымощенная лиственницей часть дороги со смотровой площадкой.

Вдоль реки пролегла дорожка для катания на роликах, велосипедах, гироскутерах. По маршруту протяженностью почти 2 км любители здорового образа жизни могут прогуляться до самой плотины, откуда открывается живописный вид на бурлящий Дон.

В этом году Липецкая область дважды одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Региону в этом году было выделено более 300 млн рублей на благоустройство малых городов. В феврале наряду с проектом по реконструкции набережной реки Дон в Данкове, федеральные гранты в общей сумме 134,5 млн рублей получили проекты по благоустройству скверов Бунина и Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине. Еще три города – Лебедянь, Усмань и Грязи в начале сентября получили федеральные гранты в размере 170 млн рублей на реконструкцию общественных пространств. Проекты будут реализованы в 2021 году.