На приёме у врача акушера-гинеколога Лолы Юнусовой (справа) Екатерина Подхалюзина. Она ревакцинировалась в 6 месяцев беременности. Медики советуют женщинам, ждущим малыша, не бояться вакцинации.

Многие добринцы, тяжело переболев, по-прежнему боятся мифов о прививках, даже если их знакомые прошли вакцинацию и хорошо себя чувствуют. Еще больше напуганы ею женщины, собирающиеся стать мамами. Пытаясь во всём разобраться, встретилась с теми, кто и болел, и вакцинировался, и забеременел…

«НЕ ЗНАЛА, ЧТО ЖДУ РЕБЁНКА, И ПРИВИЛАСЬ…»

Начинаю свой путь от святая святых для всех женщин — роддома. Здесь в отделении патологии и беременности подлечиваются будущие мамочки. Одна из них — Тамара Николаевна Попова, сотрудница Добринского районного суда.

— Я прививалась в июне, когда ещё не знала, что беременна. В первую аппликацию температура 2 дня держалась 37,1-37,2, второй укол никак не проявился. Позднее узнала, что жду ребёнка, и, честно говоря, испугалась, наслушавшись страшилок о прививках, но лечащий врач Лола Султановна Юнусова меня успокоила: хорошо, что привилась, тем самым спасла себя и малыша от тяжёлого течения болезни.

В этом пациентка и сама осенью убедилась, когда в октябре заболела ковидом, но, по её же словам, перенесла всё легко, лечилась амбулаторно. Температура 2 дня поднималась, да и то невысокая. Опираясь на собственный опыт, Тамара Николаевна советует будущим мамочкам хорошо обследоваться и слушать рекомендации лечащего врача.

Тут же с беременной присутствовала акушерка Ольга Васильевна Патутина, измерявшая ей давление. Она рассказала о своей истории болезни.

— Мы, медики, самыми первыми привились ещё в январе-феврале, а в июне я заболела коронавирусом, но перенесла его, можно сказать, на ногах, легко. В конце декабря — ревакцинация. У меня нет никаких сомнений: делать или нет прививку ещё раз…

БЕРЕМЕННОСТЬ — НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ

На приёме у врача акушера-гинеколога Л.С. Юнусовой тоже будущая мамочка — Екатерина Александровна Подхалюзина. Она сама медик: трудится медсестрой в кабинете детского врача-невролога, до декретного отпуска лишь 2 недели осталось. Как и моя первая собеседница, Катя — опытная мама, ждёт второго ребёнка.

— Я, слава Богу, не болела. Прививалась ещё до беременности, потом прошла ревакцинацию на сроке в 6 месяцев. Прививку перенесла хорошо. Температура чуть выше 37 градусов поднималась в первый день, и всё. Как медик, призываю беременных не бояться прививки.

— С 25 июня 2021 года, — продолжает доктор Лола Султановна, — беременность теперь исключена из списка противопоказаний. Все ограничения по поводу вакцинации беременных сняты. Будущие мамы могут прививаться после 12-недельного срока. Тем самым они обезопасят и себя, и ребёнка.

По сообщению доктора акушера-гинеколога, сейчас в Добринском районе привито 15 беременных женщин. Ещё 13 привились до беременности, 20 будущих мамочек переболели ковидом.

— Некоторые женщины с опаской воспринимают совет вакцинироваться, — рассказывает Лола Султановна, но после моих убеждений и примеров соглашаются. Влияет и тот факт, что, если беременная заболеет тяжело, то роды разрешают акушерам начинать на любом сроке, чтобы спасти жизнь маме… Стоит над этим задуматься. Бояться надо не прививки, а болезни.

Акушерка Ольга Патутина измеряет давление Тамаре Поповой. Обе прививались и потом болели, но легко, без осложнений.

«ЖИВА ОСТАНУСЬ — ПРИВИВКУ СДЕЛАЮ!»

В принципе мы теперь все по большому счёту знакомы с этим заболеванием: либо сами перенесли, либо родственники. Исход её и течение у всех разное. К примеру, супруги Таисия Васильевна и Иван Михайлович Матыцины из Ярлуково на себе испытали коварство новой болезни, одновременно заболев ковидом. С разницей в 4 дня их направили в стационар.

Супруги Таисия и Иван Матыцины из Ярлуково на себе испытали коварство новой болезни.

— Сначала муж заболел 1 ноября, потом и я следом за ним, мы перестали воспринимать вкусы и запахи, температура ниже 39 не опускалась, — рассказывает о себе недавно выписанная из больницы женщина, но продолжающая лечиться. — Очень всё внезапно случилось. У него первоначально было большее поражение лёгких, чем моё. Я о супруге сильно заволновалась.

Ивана Михайловича в стационар в Усмань отправили, Таисия Васильевна дома лечиться продолжила: у неё на КТ выявили 15 %, а через три дня — уже 75 процентов лёгких было поражено. Дочка приехала и забрала маму в Липецк, там она сразу в больнице на 8-м микрорайоне под кислородным аппаратом оказалась.

— Страшная болезнь, — делится своим впечатлением бывшая пациентка ковидного госпиталя. — Я все три недели не поднималась с постели, аппарат нельзя было снимать. Нагляделась там! Так домой поскорее хотелось!

Находясь в больнице, женщина от родственников знала, что мужа, с каким более 50 лет прожила и воспитала четверых детей, через 9 дней выписали. Это ей придало сил и бодрости духа. Поросятки Матыциных тоже не пропали: их сын к себе на «воспитание» забрал до полного выздоровления родителей. Говорю про такие подробности потому, что знаю: сельские жители о своих подопечных всегда волнуются больше, чем о себе.

— Мысли разные в голову лезли, больше всего думала там: жива останусь — прививку сделаю, — признаётся женщина. — Сейчас я дома, но состояние такое — врагу не пожелаешь. Слабость неимоверная, запахи и вкус так пока и не вернулись к нам.

За своих соседей сильно переживала Валентина Ильинична Тимирёва. Она прошлой зимой дома успела переболеть тоже, но пока прививку не делала, хоть и год прошёл.

— Таисия нас сильно напугала. Глядя на эту ситуацию, решила не откладывать вакцинацию и обязательно привиться.

МАМУ НЕ СПАСЛИ…

Марину Петровну Пешкову из Средней Матрёнки убеждать долго не требовалось по поводу необходимости вакцинации: прививку ещё в феврале сделала. Муж Владимир Васильевич — последовал примеру супруги.

— В сентябре мы всё-таки эту заразу подцепили, но перенесли достаточно легко. От других знаем, что температура под 40 градусов поднимается, но у нас выше 37,1-37,2 не было. Убеждены: это благодаря прививке. А вот непривитые дочка с мужем в Липецке тяжело болели.

Глава семейства В.В. Пешков, хоть не так давно переболел, уже ревакцинировался. А вот его маму Любовь Михайловну спасти не удалось. Сначала сын с невесткой убедили пожилую женщину вместе с ними привиться, но потом родственница её отговорила. Бабушка заболела тяжело, умерла в областной больнице…

— Прививку надо делать, — убеждена М. П. Пешкова, — даже раздумывать нечего. К нам из Москвы, Липецка дети и внуки приезжают, надо себя и их стараться обезопасить. Раньше нас не спрашивали, прививали всех. И правильно.

Мы все сейчас хорошо знаем, какие последствия несёт с собой коронавирус. Как говорится, не так страшен ковид, как его осложнения. Да и уходят из жизни люди чаще всего именно от его осложнений на сердце, почки, лёгкие, сильно обостряются при этом хронические заболевания. Уж коли доктора твердят, что привитые легче переносят коронавирус и тем более не умирают, то, думается, пора им всем нам поверить. Согласны?

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Матыциных.

К СВЕДЕНИЮ

По охвату населения вакцинацией среди сельских поселений Добринского района лидирует Верхнематрёнский сельсовет (74,5%), за ним следуют Среднематрёнский (63,5%), Мазейский (60,2%), Паршиновский (53,6%) и Добринский (52,3%).

В других администрациях количество привитых идёт далее по убывающей.

Всего в нашем районе, по данным ГУЗ «Добринская ЦРБ» на 14 декабря, первично вакцинировались 12427 человек, второй компонент получили 11595, ревакцинировались 2300 жителей.