Бойцу СВО посвятили фестиваль единоборств в Липецкой области

Открытый фестиваль единоборств по правилам всестилевого каратэ «Кубок на призы Константина Ракитина» прошёл в Долгоруково. В состязаниях приняли участие больше 320 спортсменов в возрасте от пяти до 43 лет из Московской, Воронежской, Липецкой областей и республики Беларусь.

Константин Ракитин, в честь которого организовали фестиваль, лично присутствовал на нём. Боец родом из Донецка, участник народного ополчения Донбасса, после окончания службы перебравшийся в Липецкую область, лично наградил призёров соревнований. Спортсмены получили уникальные кубки, изготовленные по авторскому эскизу главного судьи состязаний Армена Акопяна.

«Такие спортивные события — важный вклад в воспитание нашей молодёжи, в развитие спорта и укрепление традиционных ценностей. Это не просто поединки — настоящая школа мужества, дисциплины и патриотизма. Рад, что такие инициативы лично поддерживают наши Герои», — отмечает губернатор Липецкой области.

Организаторы мероприятия — государственный фонд «Защитники Отечества» по Липецкой области, региональная Ассоциация ветеранов СВО, Федерация всестилевого карате России при поддержке регионального правительства в лице Долгоруковского района.