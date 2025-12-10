Бойцы СВО из Липецкой области принимают участие в форуме ветеранов «Вместе победим!» в Москве

Форум ветеранов «Вместе победим!», организованный фондом «Защитники Отечества», проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. Среди 1000 героев специальной военной операции из 89 регионов страны – липчане Роман Жураев, Даниил Перов, Эдуард Саркисов, Даниил Манохин, Эдуард Терешин, Максим Гутник, Антон Мещеряков, Иван Пожидаев, Михаил Косач, Ольга Полухина, Даниил Бобровский. Также участниками форума стали представители Администрации Президента, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, руководители министерств и ведомств, религиозных объединений, военкоры, эксперты и социальные координаторы фонда.

«Благодаря форуму создается сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом. Они должны активно участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодежь. Наша задача – содействовать героям в возвращении к мирной жизни. Важно, чтобы они продолжали приносить пользу стране», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Основные темы повестки форума – социальная адаптация и комплексная поддержка ветеранов СВО, их трудоустройство, вовлечение в спорт, патриотическое воспитание молодежи. Для защитников предусмотрены консультационные столы, где они смогут получить разъяснения по вопросам психологической помощи, социальной реабилитации, юридическому сопровождению и многим другим.

«В составе липецкой делегации много участников программы «Гордость Липецкой земли». Это люди, которые уже готовятся к работе на благо региона на гражданке. Они прошли специальное обучение. У них есть свое видение и идеи, как сделать мир лучше, которые они будут воплощать в жизнь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.