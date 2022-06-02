Сумма в размере 1 млн 143 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов была перечислена в мае этого года четырем хлебопекарным предприятиям из Липецкого, Измалковского, Лебедянского и Хлевенского районов. Средства направлены на стабилизацию ценовой ситуации на социально значимый продукт. Такая мера господдержки оказывается уже второй год подряд. «Это должно помочь снизить себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий и поддержать потребителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Данный механизм поддержки впервые был применен в 2021 году. Тогда им воспользовались семь липецких производителей. Хлебопекарным предприятиям было перечислено из федерального и областного бюджетов 23,8 млн рублей. В 2022 году в регион на эти цели направлено 40,8 млн из федерального бюджета. Еще 2,2 млн рублей выделила областная казна. Предприятия, прошедшие отбор, получают компенсацию из расчета 2,5 тыс. рублей за тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). В ответ они должны держать фиксированные цены на продукцию в месяц получения субсидии. В прошлом году выделялось 2 тыс. рублей за тонну.

«Субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий выдаются ежемесячно, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Получить ее могут организации, взявшие на себя обязательства не повышать цены на продукцию и подавшие нам документы не позднее 15 числа каждого месяца».