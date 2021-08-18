Липецкие аграрии вырастили в этом году более 1,5 млн штук салата. Его начали производить в регионе с 2021 года в тепличном комплексе «Елецкие овощи», сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. По оперативным данным, на 16 августа было получено 1 млн 684 тысячи штук. С 3,5 гектара в хозяйстве планируют получать более 2 тысяч тонн салата в год.

«Перед аграрным сектором экономики региона стоят масштабные задачи по повышению конкурентоспособности. Постепенно высококачественная местная продукция должна вытеснить с наших прилавков импортную», – уверен глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 106 тысяч тонн овощей и зеленых культур. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено около 89 тысяч тонн. Урожай огурцов на 16 августа составил 53 тысячи тонн, томатов – 52,7 тысяч тонн. В прошлом году на эту дату было собрано 51 тысяча тонн огурцов и 37 тысяч тонн томатов.

«Несмотря на то, что регион уже не первый год занимает лидирующие позиции в стране по производству тепличных овощей, аграрии региона продолжают увеличивать их сбор и расширять ассортимент», – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Также в регионе идет уборка овощей открытого грунта. Урожай чеснока уже в закромах. Сейчас аграрии собирают огурцы, кабачки и морковь, получено 1,6 тысячи тонн. Кроме того, в области выращивают томаты, капусту, свеклу, лук и тыкву. В нынешнем году под овощи открытого грунта в регионе отведено 535 гектаров. Еще на 182 гектарах будут собирать бахчевые культуры.