Более 1,5 тысячи липчан с начала года бесплатно получили дорогостоящее лечение за пределами региона

Медицинская помощь с применением высоких технологий доступна липчанам. С начала 2020 года дорогостоящее лечение сложных заболеваний бесплатно получили 1636 жителей региона, из них 347 – дети. Пациенты лечились в медучреждениях за пределами Липецкой области за счёт средств обязательного медицинского страхования.

В настоящее время высокотехнологичная медицинская помощь охватывает 17 профилей. Отбор пациентов и выбор лечебного учреждения осуществляет комиссия регионального управления здравоохранения при участии главных внештатных специалистов по профилям заболеваний. Пациенты направляются в медицинские организации федерального уровня, подведомственные Министерству здравоохранения РФ, Министерству труда России, Федеральному медико-биологическому агентству, Российской академии медицинских наук.

Наиболее тесно регион сотрудничает с Межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, Центральным научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Научно-исследовательским детским ортопедическим институтом имени Г.И. Турнера, ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» (профиль «онкология»), Научным центром сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

Количество пациентов, пролеченных в счёт квот региона из бюджета Российской Федерации ежегодно увеличивается. Наиболее востребованными в Липецкой области являются травматология и ортопедия, (26% от всех пролеченных по итогам шести месяцев 2020 года), сердечно-сосудистая хирургия (20%), среди детского населения 31% составляет педиатрия, 15,5% сердечно-сосудистая хирургия.

Оказание населению качественной и своевременной медицинской помощи находится на постоянном контроле руководителя Липецкой области. Игорь Артамонов подчёркивает, что медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю региона. «Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – отмечает глава администрации Липецкой области.