Сельская становится всё более востребованной у жителей Липецкой области. В 2020 году банки в регионе выдали на эти цели рекордную сумму – 1 млрд 9 млн рублей. Эта программа фактически начала действовать весной прошлого года и к завершению декабря было выдано 574 кредита.

Самым популярным местом для проживания стал Липецкий район. Также жители региона активно приобретали недвижимость в Елецком, Лебедянском, Усманском и Задонском районах.

«В Липецкой области ведётся комплексная работа по стимулированию индивидуального жилищного строительства, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне».

Сельская ипотека выдаётся под 2,7% годовых. Главное условие – населённый пункт не должен входить в городской округ, а местное население не превышать 30 тысяч человек. По сути это любая точка на карте региона за исключением Липецка, Ельца и Грязей.

Требования есть и к заёмщикам. Так, подать заявку на получение льготной ипотеки может любой гражданин России в возрасте от 21 года до 75 лет. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Деньги выдаются на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – 10%. Важное условие – оформить такой кредит можно только один раз.

С 1 января 2021 года упростились условия получения ипотеки. В частности, строить дом теперь можно на арендованном участке. По ранее действовавшим правилам участок должен был находиться в собственности.