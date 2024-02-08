Неработающим пенсионерам, которые не меньше 30 лет трудились в сельском хозяйстве, полагается пенсия в повышенном размере. Сегодня такую социальную поддержку получают 10627 пенсионеров Липецкой области. Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, сообщили в отделении Социального фонда России по Липецкой области.

В число получателей повышенных пенсий входят жители региона, проработавшие механизаторами, мастерами машинного доения, слесарями по ремонту сельскохозяйственных машин, и другие представители рабочих профессий. В полный перечень внесены 500 специальностей, список которых утвержден Правительством РФ. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.

Доплата назначается неработающим гражданам, проживающим в сельской местности, в момент оформления страховой пенсии по старости или по инвалидности. При этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. Важно, что назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переехал в город.

«Получение соцуслуг в Липецкой области, как и в стране в целом, становится более удобным за счет внедрения цифровых сервисов. Также принимаются поправки, расширяющие перечень мер поддержки, и производится индексация выплат. Государство исполняет свои социальные обязательства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.