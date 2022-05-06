В регионе

Более 100 человек претендуют на получение фермерских грантов в Липецкой области

2 часа назад
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Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов малым формам хозяйствования в 2022 году завершен в Липецкой области. В региональное управление сельского хозяйства поступило семь заявок от сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 16 – от глав К(Ф)Х на развитие семейных ферм. Самое большое количество заявок было подано на получение гранта Агростартап – 81.

«Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать аграриев, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств».

До 20 мая специалисты управления проверят представленные заявки и документы на соответствие установленным требованиям. Тем участникам отбора, чьи документы не пройдут проверку, сообщат об отклонении их заявок. Все остальные претенденты получат уведомления о дате, месте и времени проведения конкурсного отбора. В этом году заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов семейным фермам и кооперативам пройдет 23 мая, по грантам Агростартап – 25-27 мая. Важно отметить, что соискатели гранта обязаны прийти на заседание комиссии и защитить свой проект. В противном случае их заявка не будет рассматриваться.

«Поддержка малого бизнеса имеет огромное значение для развития села, – считает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Это способствует созданию новых рабочих мест, а значит и повышению занятости селян, и развитию сельских территорий в целом. В прошлом году грантовую поддержку в нашем регионе получили шесть кооперативов, восемь семейных ферм и 26 начинающих фермеров». По словам Олега Долгих, объем финансирования на грантовую поддержку малых форм хозяйствования в текущем году составит 158,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В 2021-м фермеры и кооперативы в виде грантов получили из тех же источников 143,2 млн рублей.

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