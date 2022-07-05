Сегодня для 134 обучающихся 9 классов пройдет резервный день для сдачи экзамена по русскому языку.

На экзамен по русскому языку отводится 3 часа 55 минут. Работа состоит из трех частей: сжатого изложения по содержанию прослушанного текста, заданий с кратким ответом и сочинения. Во время ОГЭ разрешается пользоваться орфографическими словарями.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 12 июля. Для получения аттестата выпускникам 9 классов нужно сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.