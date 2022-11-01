Пилотные проекты «Карьерное сопровождение» и «Страна мастеров» реализуются в Липецкой области в рамках федеральной программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Более 100 жителей региона моложе 35 лет уже приняли в них участие.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».

Проект «Карьерное сопровождение» ориентирован на молодежь без образования или опыта работы. Его цель – трудоустройство при поддержке опытного куратора определенных категорий юношей и девушек, которые являются уязвимыми. Это те, кто испытывает сложности при получении образования, те, кто не смог трудоустроиться в течение шести месяцев после окончания учебного заведения, а также уволенные с военной службы, молодые многодетные родители, молодые люди, находящиеся в активном поиске работы и обратившиеся за этим в центр занятости, ряд других.

Проект «Страна мастеров» направлен на развитие предпринимательских навыков и призван с помощью тьютора ввести участника в самостоятельную экономическую деятельность, например, в качестве самозанятого гражданина. Важным условием участия является наличие подтвержденной квалификации и отсутствие статуса самозанятого у гражданина или оформления в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. В этом году участниками инициативы станут не менее 300 жителей Липецкой области.

«Мы запустили два больших проекта. Один направлен на открытие собственного дела, это становится более востребованным, наша задача – погрузить будущих бизнесменов в азы предпринимательства. А другой проект должен охватить тех жителей, кому необходима индивидуальная помощь специалистов в поиске работы. За каждым будет закреплен персональный куратор. Работа по проектам уже ведется», – прокомментировала вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова. Принять участие в проектах можно, заполнив анкету на сайте.