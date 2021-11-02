Правительство РФ выделило около 11 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом, которые лечатся в амбулаторных условиях. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Большинство граждан с ковидом проходят лечение дома. Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств. Это почти одиннадцать миллиардов рублей. За счёт них нужными препаратами будут обеспечены около двух миллионов человек», – сказал премьер-министр.

Трансферт получит и Липецкая область. В наш регион направят 103 млн 765 тысяч рублей. На эти средства будут закуплены препараты, необходимые для лечения COVID-19 в домашних условиях. Пациенты получат их бесплатно.