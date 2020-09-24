Более 100 млн рублей выделено на стимулирующие выплаты социальным работникам в Липецкой области

За работу в период пандемии работникам социальных учреждений Липецкой области произведено 3368 выплат на общую сумму около 78,1 миллиона рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые трудились во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание в организации на протяжении двухнедельной смены, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

«В сегодняшнее непростое время социальные работники региона показали умение мобилизоваться, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – В стационарных учреждениях специалисты трудятся, неделями не бывая дома, отдавая все силы своим подопечным. Эта работа требует большой выдержки, моральных и физических сил, способности разделить чужую боль».

В настоящее время врачам стационарных учреждений социального обслуживания региона произведено 14 выплат; работникам среднего медицинского персонала 546 выплат; социальным и педагогическим работникам – порядка 557 выплат; работникам младшего медперсонала – 1110 выплат; техническим работникам – 1141 выплата.

В управлении напомнили, что врачи в стационарных соцучреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тысяч рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену. Если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тысяч рублей. Младший медперсонал получает по 15 тысяч рублей за смену и 20 тысяч рублей соответственно, а технический персонал – по 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2020 года N 2316-р работникам социальных учреждений Липецкой области за особые условия труда будет дополнительно направлено 17,9 миллиона рублей. Решение связано с тем, что выплаты сотрудникам будут продлены до 15 октября. Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам Липецкой области из федерального бюджета выделено около 102,1 миллиона рублей.

Работа в режиме строгого карантина возобновлена с 15 сентября в 11 стационарных учреждениях социального обслуживания. Ранее, с 17 апреля по 27 августа, в режиме карантина работали 20 стационарных учреждений.