По итогам первого квартала 2021 года объем размещенных депозитов юридических лиц Липецкой области составил 30 млрд рублей, увеличившись за январь-март на 41%.

Объем средств на депозитах индивидуальных предпринимателей превысил 870 млн рублей, при этом все вклады – это вложения в российских рублях.

Национальной валюте отдают предпочтения и жители Липецкой области (93% депозитов – в рублях). По состоянию на 1 апреля 2021 года вклады липчан составили 107 млрд рублей. Объем средств населения на текущих счетах, которые в том числе используются для безналичных расчетов, превысил 40 млрд рублей.