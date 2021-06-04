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Более 100 млрд рублей размещено на депозитах липчан

7 часов назад
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По итогам первого квартала 2021 года объем размещенных депозитов юридических лиц Липецкой области составил 30 млрд рублей, увеличившись за январь-март на 41%.

Объем средств на депозитах индивидуальных предпринимателей превысил 870 млн рублей, при этом все вклады – это вложения в российских рублях.

Национальной валюте отдают предпочтения и жители Липецкой области (93% депозитов – в рублях). По состоянию на 1 апреля 2021 года вклады липчан составили 107 млрд рублей. Объем средств населения на текущих счетах, которые в том числе используются для безналичных расчетов, превысил 40 млрд рублей.

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