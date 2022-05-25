Липецкая область по итогам 2021 года продолжает оставаться лидером в России по производству тепличных овощей, детского питания из фруктов, овощей и мяса, питьевой воды и напитков для детского питания, замороженного картофеля и рационов питания и пайков. Регион также входит в тройку лучших в России по производству рапсового нерафинированного масла, молочной продукции для детского питания, переработанного и консервированного картофеля, премиксов, дрожжей и сахара. Об этом сегодня в ходе отчета перед жителями Липецкой области сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Говоря о результатах, достигнутых в АПК, Игорь Артамонов отметил, что липецкие аграрии достигли стабильно высокого уровня сельхозпроизводства как по количеству, так и по качеству продукции. «Региональный агропромышленный комплекс является высокотехнологичной, энергооснащенной и очень современной отраслью. Треть всех вложений в экономику составляют инвестиции в сельское хозяйство. За три года в липецкий АПК было вложено более 100 миллиардов рублей и создано 3000 новых рабочих мест», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Он добавил, что по средней заработной плате в сельском хозяйстве область уже выполнила показатели нацпроекта, она выше, чем средняя по субъекту. В АПК региона среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за прошлый год составила 42289 рублей. Это 115% к соответствующему периоду 2020 года. В целом по Липецкой области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за январь-декабрь 2021 года достигла 40241,6 рубля, что составляет 107,8% к соответствующему периоду 2020 года.

«Сегодня наши аграрии работают с очень высокой эффективностью, – заявил Игорь Артамонов. – Липецкий АПК может обеспечить продовольственную безопасность нескольких крупных российских регионов. Мы ежедневно встречаемся с представителями отрасли, знаем о проблемах, особенно с логистикой, стараемся помогать людям. И эта постоянная адресная работа дает хороший результат. Ни одно из предприятий не ушло из Липецкой области, полностью не остановило работу. Более того, было много переговоров с инвесторами, которые заинтересованы в том, чтобы начать или продолжать развивать свой бизнес регионе».