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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в своём телеграм-канале о планах по благоустройству общественных пространств в регионе. Он сообщил, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2024 году обновят 107 территорий.

Самое масштабное благоустройство планируется в городах Данков и Грязи. Эти инициативы победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

«В Данкове в районе улиц Карла Маркса и Урицкого сделаем смотровую площадку, сцену, игровые зоны. В Грязях на улице Правды – инклюзивный маршрут, сухой фонтан, цветущие кустарники и плодовые деревья», – рассказал губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что в Лебедяни продолжится благоустройство Базарной площади, а в Добром – Молодежного сквера.

Больше 30 пространств в регионе выбрали жители в ходе ежегодного всероссийского голосования за благоустройство.