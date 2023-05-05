За месяц с момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 79 государств. О промежуточных итогах заявочной кампании на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«На текущий момент мы получили уже более 100 тысяч заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». Регистрации пришли к нам из всех российских регионов и 79 государств мира. Приятно, что постепенно в процессе заявочной кампании среди участников растет процент женщин (33%). Значительную часть составляют опытные управленцы: более 29% конкурсантов – в возрасте от 36 до 40 лет, 22% участников входят в возрастную категорию от 41 до 45 лет, еще 19% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 11% заявок, а участники старше 46 лет – 19%. Участники по-прежнему работают в разнообразных профессиональных отраслях: 11% заявок пришли от управленцев из сферы промышленности, 9% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, 7% – из сферы информационных технологий, телекоммуникаций и связи, 7% – из сферы предпринимательства, еще 5% – из сферы торговли», – рассказал Алексей Комиссаров.

Глава АНО «Россия – страна возможностей» также сообщил о том, как изменилась активность российских регионов и федеральных округов в заявочной кампании конкурса. В первую тройку по числу конкурсантов вошли Центральный (36%), Приволжский (16%) и Северо-Западный (13%) федеральные округа. Далее в рейтинге представлены Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

Об изменении оценочных процедур конкурса рассказал Председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко: «Каждый год мы анализируем результаты, смотрим на карьерную судьбу победителей и совершенствуем технологию. То есть делаем так, чтобы оценка становилась точнее. Также мы обновляем оценочные процедуры, чтобы предотвратить эффект натасканности. Мы хотим, чтобы побеждали не те, кто просто натренирован, а люди, у которых максимально развиты нужные способности и компетенции. В пятом сезоне тоже будет несколько инноваций. Поменяется состав тестов. Впервые уже по результатам регистрационной компании все участники получат серьезный развивающий отчет. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый этап был не просто элементом отбора, но и развития людей. Появится новый этап «Управленческие решения». На нем участники представят ситуации из своего опыта, а мы предложим их заинтересованным партнерам конкурса. Поменяется процедура очной оценки. Мы всегда хотели, чтобы участники больше проявляли себя в реальной жизни, поэтому в пятом сезоне добавится региональный этап. Объединившись в команды, конкурсанты из одного региона будут решать конкретные проблемы».

Отдельный блок обсуждения в рамках пресс-конференции занял новый этап «Управленческие решения». Он будет необязательным для прохождения, но станет дополнительной возможностью для участников рассказать о своей профессиональной практике и получить приглашение на работу от партнеров.

Пятый сезон состязания управленцев «Лидеры России» стартовал 4 апреля. Участвовать могут граждане РФ и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте. В новом сезоне каждый зарегистрированный участник сможет получить рекомендации по развитию управленческих навыков, стиля управления.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны, карьерные консультации и сопровождение. «Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры – это залог победы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.