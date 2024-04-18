Липецкая область голосует за объекты благоустройства. Свой выбор сделали уже больше 100 тысяч жителей региона. В народном отборе участвует 61 территория в восьми городах – Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске.

«Мы уже много территорий преобразили благодаря всероссийскому голосованию за объекты благоустройства. Очень важно, что именно жители выбирают, что нужно изменить в первую очередь», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Голосование продлится до 30 апреля. По итогам в регионе будут отобраны 27 объектов, которые благоустроят в 2025 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Сейчас лидируют сквер Новорождённых в Грязях, многофункциональная спортивная площадка на ул. Полевой в Данкове, территория возле кинотеатра «Луч» в Ельце, сквер «Южный» в Задонске, Сквер на ул. Л. Толстого в Чаплыгине, Центральный сквер в Усмани, Городской парк в Лебедяни и аллея вдоль реки Липовки в Липецке.

Проголосовать может каждый житель региона старше 14 лет. Процесс устроен максимально просто. Нужно зайти на сайт проекта и сделать выбор, авторизовавшись на Госуслугах.