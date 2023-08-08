Липецкие аграрии собрали более 100 тыс. тонн овощей. Основной объем приходится на овощи закрытого грунта, их с начала года собрано уже 102,3 тыс. тонн. За весь прошлый год было получено 183,3 тыс. тонн овощей защищенного грунта.

В теплицах с круглогодичным циклом выращивания на 7 августа текущего года получено 51,3 тыс. тонн томатов, 49,8 тыс. тонн огурцов и 1,2 тыс. тонн салата. Липецкая область уже не первый год удерживает первое место в России по производству тепличных овощей.

Также в регионе начался сбор овощей в открытом грунте. Уже получено 700 тонн. В основном это кабачки, чеснок и лук, сообщили в областном управлении сельского хозяйства. «Повышать производство продукции в агропромышленном комплексе Липецкой области позволяет рост государственной поддержки и ее эффективности, а также внедрение все более современных технологий. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния», – заявил губернатор региона Игорь Артамонов.