Более 100 тысяч тонн овощей собрали в Липецкой области с начала года. Это тепличные овощи и овощи открытого грунта, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Сбор овощей в открытом грунте ведут пять районов. На 10 сентября с 70 гектаров получено 1300 тонн. Чеснок в промышленных масштабах выращивают в Тербунском районе. На производстве моркови и столовой свёклы специализируются хозяйства Хлевенского и Усманского районов. Кроме того, в регионе в открытом грунте собирают кабачки, огурцы, томаты и лук. В текущем году площадь под овощами в открытом грунте в сельхозпредприятиях и КФХ составила 607 гектаров.

Также продолжается сбор овощей и зеленых культур в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. Там получено 102 тысячи тонн. Огурцов выращено 50,8 тысячи тонн, томатов – 49,8 тысячи тонн. В Елецком районе собрано 1400 тонн салата. По производству овощей закрытого грунта Липецкая область продолжает удерживать лидирующие позиции в России.

«Липецкая область по целому ряду сельхозпродукции входит в число лидеров. И в целом находится в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.