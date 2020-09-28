Более 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрано в Липецкой области

Сбор овощей защищенного грунта ведут четыре тепличных комплекса в Липецкой области. На сегодня всего получено 100,7 тысячи тонн. Это на 35% больше, чем годом ранее, когда на аналогичную дату было произведено 74,8 тысячи тонн.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, больше всего собрано огурцов – 58,1 тысячи тонн, томатов выращено 42,3 тысячи тонн. Также получено около 300 тонн баклажанов. По данным Минсельхоза России, Липецкая область остается лидером в стране по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания.

«Тепличное овощеводство с 2014 года является одним из основных приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области, –подчеркнул первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. – Господдержка, оказываемая Минсельхозом России в совокупности с областными мерами поддержки, позволила инвесторам увеличить площадь современных теплиц 4 и 5 поколения в 20 раз. Валовой сбор тепличных овощей вырос в 19 раз».

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.