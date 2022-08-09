Ход капремонта в Липецкой области по-прежнему можно контролировать, не выходя из собственной квартиры. Региональный Фонд капитального ремонта продолжает практику установки видеонаблюдения на объектах, где обновляется фасад и крыша.

Смотреть за ходом капремонта можно со своего смартфона или компьютера. Для этого необходимо зайти на официальный сайт ФКР и нажать на кнопку на главной странице «Капремонт онлайн» (https://kapremont48.ru/).

Дома оснащаются видеонаблюдением по мере начала работ по капитальному ремонту. Кроме того, на объекте должна быть техническая возможность подключения. В этом году количество устройств по сравнению с прошлым увеличится на 20%. Планируется, что трансляцию будут вести более 100 камер на 77 домах. Сейчас установлено 35 камер.

«Установка камер решает сразу несколько важных задач: дополнительный инструмент контроля сроков ремонта, соблюдения техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора. Это не требует никаких затрат от жителей домов. Расходы лежат на подрядной организации. Установка камер – это обязательное условие договора для подрядчиков, выполняющих работы по капитальному ремонту крыш или фасадов домов Липецкой области», – прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.

ФКР Липецкой области активно использует в работе современные технологии. Так, с помощью онлайн-сервисов собственники могут узнать срок капитального ремонта. «Посмотреть его можно на интерактивной карте (необходимо зайти на сайт kapremont48.ru, нажать на активную кнопку «мой дом в капремонте», в левой части на панели выбираем «жилые дома», далее «капитальный ремонт», вводим адрес в поисковой строке) или на сайте Реформа ЖКХ (в поисковой строке необходимо набрать адрес дома или выбрать этот адрес в разделе «Капитальный ремонт МКД», далее «предстоящие работы (услуги) – «по годам»).

Кроме того, чтобы оставить обращение, не нужно приезжать в офис, можно написать в адрес ФКР через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, мобильное приложение ФКР48, по электронной почте [email protected] или через официальные группы Фонда в социальных сетях. «Мы планируем активнее работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения собственников», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.