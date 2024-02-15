Стартовал четвертый сезон программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», участниками которого станут не менее 80 тыс. молодых людей, в том числе и жители Липецкой области. Выбрать направление турпоездки сможет каждый обладатель сертификата.

Программа «Больше, чем путешествие» создавалась как система поощрения талантливой молодежи. Участниками программы могут стать активисты, призеры и победители 234 всероссийских проектов от Движения Первых, президентской платформы «Россия – страна возможностей», Российского общества «Знание», АНО «Большая перемена» и многих других. Это школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

За три сезона программы «Больше, чем путешествие» в полезные поездки по стране отправились свыше 1000 молодых жителей Липецкой области. Они не только увидели уникальные места нашей Родины, но и познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали собственные проекты, нашли наставников и новых друзей. Более 300 ребят из других регионов выбрали направлением своего путешествия Липецкую область, желая ближе познакомиться с ее историей, культурой, успехами местных образовательных, научных организаций и бизнеса. В регионе организована работа таких маршрутов.

Сегодня Липецкая область принимает участие в проекте «Развитие пешеходного туризма», который реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие». Цель проекта – продвигать массовый пешеходный туризм среди детей и молодежи, благоустраивать и развивать пешеходные тропы. Так, Липецкая область присоединилась к акции в День семьи. Маршрут по лесному массиву Нижнего парка Липецка прошли дети с родителями: посетили памятники истории и культуры, получили карты по спортивному ориентированию на местности, научились вязать туристские узлы и разводить костры. Кроме того, в Липецкой области при поддержке «Больше, чем путешествие» создан проектный офис по развитию молодежного туризма. В состав его рабочей группы входят руководители органов исполнительной власти региона в сферах молодежной политики и туризма, представители общественных организаций, высших учебных заведений и турбизнеса, сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области.