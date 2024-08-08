Более 1000 учащихся 6-11 классов Липецкой области пройдут профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование» в новом учебном году. На площадках профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования они познакомятся более чем с 50 профессиональными направлениями и смогут попробовать себя в таких профессиях, как оператор станков с ЧПУ, сварщик, электромонтер, медицинская сестра, специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, генетик-селекционер и других. Наставниками на профессиональных пробах наряду с педагогами будут представители предприятий-работодателей, которые прежде всего заинтересованы в развитии базы профессиональной подготовки кадров.

В рамках проекта планируется проведение профориентационных лекций, мастер-классов, профпроб, карьерных ярмарок и встреч с представителями различных отраслей. Школьники смогут познакомиться с успешными людьми из различных профессиональных сред, задать им вопросы, а также протестировать свои навыки и способности.

«Проект «Билет в будущее» работает в нашем регионе уже пять лет и с каждым годом участников становится больше. Это свидетельствует об интересе молодежи к профессиональной ориентации», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.