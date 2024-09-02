В Липецкой области прошел заключительный 11 этап Мультиспортивной детской лиги. Дети в возрасте от 6 до 14 лет приняли участие в соревнованиях по боулингу, демонстрируя меткость и ловкость. Проект «Мультиспортивная детская лига» стартовал в сентябре. В течение года ребята соревновались в различных дисциплинах. Этапы Мультилиги включали в себя: ГТО, дартс, легкоатлетическое четырехборье, плавание, лыжный спорт, бадминтон, дуатлон, легкая атлетика, спортивный туризм, велоспорт, боулинг. Всего в Мульлилиге приняли участие более 1000 детей.

Каждый участник получил уникальную медальницу, которую необходимо было заполнить медалями с каждого пройденного этапа, брендовую футболку, фирменный рюкзак и спортивный дневник для внесения результатов всех видов программы. «Мультилига объединяет самые популярные виды спорта и знакомит с ними детей в интересном формате. Ребята могут проверить свои физические возможности и достичь определённых спортивных результатов в различных дисциплинах. Очень рад, что у нас так много активных спортивных детей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Завершился и проект «Мультиспортивная семейная лига». Это цикл соревнований в разных видах спорта, который объединяет липецкие семьи и даёт возможность попробовать себя и родителям, и детям. Семейная лига появилась после того, как стала расти популярность Мультилиги для детей. Первыми соревнованиями для семей стали легкоатлетические забеги. На старт вышло больше тысячи человек, в последний день регистрации приходилось добавлять слоты — таким спросом пользовался проект. Также липецкие семьи соревновались в дартсе и спортивном ориентировании.

7 сентября на стадионе «Металлург» в Липецке пройдет Грандфинал, который объединит участников детской и семейных лиг и станет большим спортивным праздником.