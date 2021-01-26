Более 107 млн рублей получат производители муки и предприятия хлебопекарной промышленности Липецкой области. 85 млн рублей из этой суммы пойдёт производителям муки на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, 22,6 миллионов рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

22 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Данный документ входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал на необходимость своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.

Чтобы решить эту проблему, Правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопёков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами, говорится в сообщении регионального управления сельского хозяйства.