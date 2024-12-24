Более 11 тысяч новогодних подарков закуплено правительством Липецкой области и социально ответственным бизнесом для детей бойцов СВО. К главному зимнему празднику сладости получат и ребята из новых субъектов РФ, которые живут в региональных ПВР. Подарки для детей из подшефного Володарского округа ДНР тоже приготовили и уже отправили — 2,5 тысячи штук.

«Хорошая, добрая традиция — поддерживать ребят, чьи отцы выполняют за ленточкой задачи повышенной сложности, борются за наше настоящее, отстаивают право на будущее. Для ребят из новых субъектов страны и нашего подшефного региона мы тоже приготовили сладкие сюрпризы. Распорядился, чтобы их доставили аккурат к празднику», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.