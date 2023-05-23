В Управлении молодежной политики по Липецкой области провели обучающий семинар «Профсоюзный компас». Ключевой темой для обсуждения стал вопрос назначения пенсий педагогическим работникам.

О порядке досрочного выхода на пенсию председателям профсоюзных организаций учреждений образования рассказала начальник отдела управления установления пенсий ОСФР по Липецкой области Елена Попова. Она напомнила, что главным условием для назначения им пенсии является наличие не менее 25 лет педагогического стажа, а также работа в определенных должностях и учреждениях образования, поименованных списками, утвержденными Постановлением Правительства РФ. На сегодняшний день досрочные пенсии назначены 11 823 педагогическим работникам региона.

Важно, что с 2023 года период отсрочки после выработки специального стажа составляет пять лет. Так, например, если педагог выработал стаж в этом году, оформить пенсию он сможет в 2028 году.

«К работе педагогических работников, выполнявшейся до 1 октября 1993 года может приравниваться и иная деятельность: работа на выборной должности, время обучения на курсах повышения квалификации, военная служба, работа в качестве пионервожатых, а так же время обучения в педагогических учебных заведениях, если непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность» — добавила эксперт.

Кроме того, педагогам посоветовали обращаться в региональное ОСФР не менее чем за 9 месяцев до наступления права на досрочную пенсию. Своевременное обращение позволит проверить документы о стаже у работодателя, истребовать необходимые справки и сформировать полный пакет документов ко дню обращения за пенсией.