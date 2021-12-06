Объём инвестиций в основной капитал Липецкой области за девять месяцев 2021 года составил 111,1 млрд рублей или 106% к соответствующему уровню 2020 года. Организациями без субъектов малого предпринимательства за отчётный период инвестировано 74,3 млрд рублей или 106,4% к уровню января-сентября 2020 года.

По данным Липецкстата, основной объём инвестиций приходился на приобретение транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря – 64,3%. На строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель использовано 29,7% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 3,3%, на жилищное строительство – 2,7%.

За счёт привлечённых средств формировалось 25% инвестиций в основной капитал. В составе привлечённых средств наиболее существенный удельный вес имеют кредиты банков – 41,9%. Средства бюджетов всех уровней в январе-сентябре 2021 года составили 5,5% от общего объёма инвестиций в основной капитал. Доля федерального бюджета как источника финансирования инвестиций в основной капитал составила 2,1%, доля средств из областного бюджета – 2,6%, из местного – 0,8%.

Основной объём инвестиций в январе-сентябре 2021 года был использован на развитие следующих видов экономической деятельности: производство металлургическое (25,5%); сельское хозяйство (19,8%); производство пищевых продуктов (11,0%); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (9,6%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (5,6%); транспортировка и хранение (5,6%). В данные виды деятельности было направлено 57,3 млрд рублей инвестиций, или 77,1% от объёма в целом по области.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.