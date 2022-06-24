Свыше 250 мероприятий вошли в план по строительству, реконструкции и ремонту дорог, рассчитанный на 2023–2027 годы. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

План коснётся федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорог. «Главная задача пятилетнего плана – увязать все имеющиеся дороги в единую, удобную для жителей сеть. Большую часть дорог мы планируем довести до нормативного состояния. Для этого будем проводить ремонт федеральных и региональных дорог, расширять трассы, чтобы увеличить их пропускную способность, сократить время в пути, а также обеспечить комфорт для проезжающих водителей», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По итогам 2021 года в Липецкой области в нормативном состоянии находится 40% региональных дорог и 75% улиц в крупнейших городах региона. В рамках нового пятилетнего плана в регионе планируется закончить строительство Восточного обхода областного центра и построить западный обход Лебедяни, реконструировать и отремонтировать более 1120 км дорог. По итогам выполнения этих мероприятий доля региональных дорог в нормативном состоянии в Липецкой области достигнет 55%, по опорной сети и в агломерации – 85%. «Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения. Эта работа будет продолжена в рамках нового пятилетнего плана по строительству, реконструкции и ремонту дорог», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пятилетний план дорожного строительства разработан по поручению Президента России. Также Правительство страны сейчас принимает новую Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Она направлена на повышение комфорта, качества и уровня жизни россиян.