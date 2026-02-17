Более 120 липчан стали участниками технофеста в «Школе 21»

День цифровой близости прошел в липецком кампусе «Школы 21». Для гостей работали интерактивные зоны и творческие мастерские. Каждый смог собрать свой образовательный трек, посетив четыре тематических мастер-класса. Участники учились создавать эффектные презентации, развивать социальные сети, применять нейросети в жизни и мастерить цифровые открытки.

Особый интерес вызвала генерация праздничных открыток с помощью ИИ-ассистента от Центра ИИ АНО «Цифровой регион. Липецк». Технологии помогали гостям создавать уникальные поздравления здесь и сейчас.

Кульминацией вечера стало адаптивное шоу «Любовь с первого взгляда». Участники отвечали на вопросы, рассказывали о себе и своих интересах. Затем все они тайно сделали выбор партнёра. На глазах у зрителей образовалась пара.

«Развитие IT-сферы — один из ключевых приоритетов для нашего региона. «Школа 21» готовит кадры для цифровой экономики Липецкой области. Такие инициативы, как «День цифровой близости», необычайно важны: они объединяют технологическую экспертизу с живым человеческим общением, создавая среду, где рождаются новые идеи и проекты», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.