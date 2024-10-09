Четырехдневный Форум добровольцев прошёл в Липецкой области. В нём участвовали более 120 волонтеров из всех муниципалитетов региона, а также ДНР.

Ребята приняли участие в деловых играх и дискуссиях. Волонтёры общественных объединений провели показательные выступления по поиску пропавших людей, в том числе с кинологами, мастер-классы по пожаротушению, спасению людей на воде. Также волонтеры обсудили историю добровольческого движения в России, основы социального проектирования и перспективы развития добровольчества в стране.

«Добрые дела сегодня очень нужны России. И добровольцы, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшение жизни тех, кто нуждается в помощи. У липецкой молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.