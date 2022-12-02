Липецкие добровольцы подвели итоги своей работы за 2022 год. Заседание Совета по вопросам добровольчества прошло региональном правительстве под председательством вице-губернатора Липецкой области Анатолия Якутина.

Особое внимание было уделено работе Ресурсного центра добровольчества. Отмечалось, что волонтёрское сообщество в регионе расширяется и стремительно увеличивает темпы деятельности. По официальной статистике платформы Добро.рф, в этом году году на территории Липецкой области было реализовано более 1200 добровольческих проектов, в которых приняли участие свыше 160 тысяч человек.

Одним из знаковых событий 2022 года для добровольческого сообщества региона стало проведение Окружного форума добровольцев ЦФО. В Липецкой области он проходил впервые. Площадка объединила около 300 волонтёров из всех регионов Центрального федерального округа.

На заседании также был поднят вопрос о создании «Добро.Центров» в Липецкой области. Предполагается, что такие центры станут местом притяжения добровольцев в российских городах. На данный момент в регионе подано 13 заявок на открытие «Добро.Центров» – из Липецка и Ельца, Добровского, Усманского, Лебедянского, Воловского, Задонского и Хлевенского районов.

В ходе заседания подвели итоги общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Липецкой области. Начиная с февраля 2022 года волонтёры помогали временным переселенцам из ДНР, ЛНР. Сейчас добровольцы оказывают юридическую, психологическую и адресную помощь семьям мобилизованных. Результаты своей работы липчане представят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдёт в Москве с 4 по 8 декабря. В рамках форума будут награждены победители и призёры Международной премии #МЫВМЕСТЕ. От Липецкой области в финале – Сергей Выставкин.

«Сегодня, в преддверии Дня добровольца, хочу ещё раз отметить важность развития волонтёрского движения. Сейчас их помощь востребована и актуальна для каждого региона, в том числе Липецкой области, поэтому нам важно быть в едином информационном поле и поддерживать добровольческое сообщество», – прокомментировал Анатолий Якутин.