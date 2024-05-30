Путевой дворец Петра I в Нижнем парке Липецка 20 апреля начал свою работу как туристско-информационный центр. На сегодня его посетило более 1200 гостей нашего региона. В прошлом году за пять месяцев работы в теплое время года его посетило около 4000 человек. В основном приезжают из Москвы, Воронежа, Тамбова, Орла, Рязани, Курска, Белгорода.

В домике Петра путешественникам рассказывают о достопримечательностях, исторических и культурных ценностях области, мероприятиях. Консультанты помогают составить самый лучший турмаршрут по липецкому краю, предлагают увлекательные экскурсии. Здесь можно приобрести авторские сувениры бренда «Липецкая Земля» и традиционную романовскую игрушку. Также о маршрутах, экскурсиях и событиях можно узнать на сайте Центра туризма «Липецкая Земля».

«Радует, что интерес к липецкому краю у туристов растет. Гостей становится больше. В регионе создается удобная инфраструктура для индустрии гостеприимства. А учреждения культуры прилагают максимум усилий и фантазии, чтобы пребывание у нас было познавательным и запоминающимся», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.