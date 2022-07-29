Комфортное жильё в 2022-2023 годах получат более 1200 жителей областного центра. Для переселения граждан из аварийного жилфонда в Липецке ведется строительство 13 зданий. Дома возводятся в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Подрядчикам предстоит выполнить большой фронт работ, однако мы видим положительную динамику – они наращивают темпы», – сообщил начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

Планируется, что три дома – на Боевом проезде, улице Свиридова и в микрорайоне Победа – подрядчики сдадут в конце этого года. На Свиридова строительно-монтажные работы уже завершены, идёт процесс ввода дома в эксплуатацию. Объект на Боевом проезде, в котором приобретено 54 квартиры для расселения граждан из аварийного жилья, готов на 80%, в микрорайоне Победа – на 60%.

Ещё десять домов сдадут в конце 2023 года. Два из них расположены в районах улиц Силикатная и Архангельская, ещё шесть – в микрорайонах ЛТЗ и Звёздный. Кроме того, в районе улицы Виктора Музыки для расселения граждан приобретено 112 квартир в двух строящихся домах. Сдача этих объектов позволит улучшить жилищные условия почти 750 липчанам. Всего же до конца 2023 года в комфортное жильё переедут более 1200 семей областного центра.

Напомним, в 2022-2023 годах в Липецкой области планируется расселение около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

«Программа по переселению у нас большая и мы планируем выполнить её с опережением сроков. При этом работа подрядчиков находится под постоянным контролем – люди должны получить качественное жильё», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.