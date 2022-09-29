В регионе продолжается сбор сезонных овощей,сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. На сегодняшний день в организованном секторе со 190 гектаров получено 4,6 тысяч тонн овощной продукции. В открытом грунте липецкие аграрии выращивают кабачки, огурцы, томаты, чеснок и, конечно, свёклу, капусту, морковь и лук. Под так называемый «борщевой набор» в области отведено две трети площадей, занятых овощными культурами. Всего в текущем году в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах овощами открытого грунта занято 556 гектаров. Площадь под ними, по сравнению с прошлым годом, увеличена на 10 %.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – У области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами».

Кроме того, в теплицах с круглогодичным циклом выращивания на данный момент собрано 121 тысяча тонн овощей. Это огурцы, их получено 60,6 тысяч тонн, томаты – 59,7 тысяч тонн и салаты – 700 тонн. Липецкая область уже не первый год возглавляет десятку ведущих регионов в этом сегменте.