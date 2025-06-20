Более 13 млрд рублей в выращивание цветов в Липецкой области вложит крупнейший производитель тепличных овощей в стране

Компания «ТК «Сибирь» построит в Липецкой области тепличный комплекс для выращивания цветов. Объём инвестиций составит 13,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Управляющая компания «РОСТ» Наталья Лореш.

Соглашение предусматривает строительство в Елецком районе тепличного комплекса для выращивания цветов площадью 15 гектаров и производительностью 7 млн штук в год. Будет создано около 200 новых рабочих мест. Запуск тепличного комплекса запланирован на 2027 год.

«Этот проект станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса нашего региона, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Инвестиции в размере 13,5 млрд рублей – значительный вклад в экономику области. Особенно ценно, что комплекс будет специализироваться на выращивании цветов, что откроет новые перспективы для развития цветоводства в регионе и позволит заместить импортную продукцию».

Компания «Тепличный комплекс «Сибирь» входит в Группу компаний «РОСТ», которая является крупнейшим в стране производителем овощей закрытого грунта с годовым объёмом около 500 тысяч тонн. В Липецкой области ГК «РОСТ» уже реализовала два крупных проекта: ООО «ТК «ЛипецкАгро» в Данковском районе и ООО «ТК «Елецкие овощи» в Елецком районе. Общая площадь теплиц ГК «РОСТ» в регионе составляет 125 гектаров. В 2024 году «ЛипецкАгро» и «Елецкие овощи» произвели 97 тысяч тонн овощей и салатов.

«Липецкая область активно развивает современные агротехнологии, и строительство такого высокотехнологичного тепличного комплекса – яркий пример этого курса. Мы создаем все условия для инвесторов, чтобы подобные проекты успешно реализовывались на нашей территории», – подытожил губернатор.