Более 130 лифтов по программе капремонта заменят в регионе до конца года

В Липецкой области продолжается замена лифтов в рамках программы капитального ремонта. На сегодняшний день в региональную программу включена 3871 единица лифтового оборудования. И всего 860 из них – это подъёмники с истекшим назначенным сроком службы. Такое соотношение стало возможным благодаря активной работе в рамках капремонта.

Важность постоянного и строго контроля в этой сфере отмечает глава региона Игорь Артамонов. «Все работы необходимо выполнять в срок, а качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году на установку всех планируемых подъёмников были заключены контракты. Срок исполнения работ обозначен как первый квартал 2021 года.

В данный момент прошли приёмку Ростехнадзора и запущены 70 лифтов. Всего в этом году будут сданы в эксплуатацию 138 лифтов. Всего за последние пять лет в регионе установлено 625 новых лифтов в 200 многоквартирных домах. В краткосрочном плане на 2020-2022 годы запланирована замена 522 лифтов.